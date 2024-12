Jogadores e torcedores do Vélez trocam socos após time perder título da Copa Argentina; veja vídeo

Jogadores do Vélez Sarsfield trocaram agressões com torcedores na última quarta-feira (11), após derrota de 1 a 0 para o Central Córdoba na decisão da Copa Argentina. Uma enorme confusão aconteceu no setor onde estava a torcida e vídeos que circulam nas redes sociais mostram alguns atletas brigando com os adeptos.

De acordo com a imprensa argentina, o episódio de violência começou quando torcedores começaram a xingar jogadores do Vélez Sarsfield. Familiares dos atletas responderam e reagiram, desencadeando a briga.

Torcedores e jogadores do Vélez Sarsfield brigam após derrota surpreendente; veja vídeo pic.twitter.com/Dt84tZdTDo — O Matogrossense (@o_matogrossense) December 12, 2024

Os jogadores Rodrigo Piñeiro e Tomás Guidara, que não foram relacionados para a partida, chegaram a atingir um torcedor do Vélez Sarsfield. Até mesmo o presidente do clube argentino, Fabián Berlanga, foi visto próximo da confusão.

Com gol de Matías Godoy, o Central Córdoba triunfou por 1 a 0 e ganhou pela primeira vez em sua história um grande título na Argentina. Com a conquista, a equipe se credenciou para a disputa a Copa Libertadores da América em 2025.

Vice-campeão da Copa Argentina, o Vélez Sarsfield volta o foco agora para o Campeonato Argentino. No próximo domingo, a equipe encara o Huracán, em confronto direto pela taça, pela última rodada do torneio. Quem vencer pode ficar com o título.