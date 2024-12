Bortoleto comemora primeiro teste na Sauber e diz estar se adaptando à F-1

Gabriel Bortoleto teve, nesta terça-feira, o seu primeiro dia como piloto da Sauber ao participar dos testes da equipe em Abu Dabi. No circuito de Yas Marina, ele guiou o carro da sua nova equipe.



Após completar 130 voltas e sentir de perto a atmosfera que cerca a rotina de um piloto de Fórmula 1, o brasileiro foi às redes sociais para comentar as primeiras impressões.



"Bom pessoal, 130 voltas feitas aqui hoje em Abu Dabi. Fizemos muitos testes com pneus novos. O carro da Fórmula 1 é realmente muito diferente de um Fórmula 2 e a cada sessão que eu faço, estou aprendendo coisas novas", diz o piloto em postagem feita em vídeo.

Legenda: Bortoleto no cockpit da Sauber em testes nesta terça-feira Foto: Divulgação / Formula 1



Além de comentar sobre os primeiros testes e o que sentiu do carro na pista durante as voltas que realizou, o piloto paulista comentou também sobre a nova estrutura da escuderia.



"Estou me adaptando com a equipe. Temos mecânicos, engenheiros, são muitas pessoas. É algo bem novo para mim. Estou bem animado e as coisas estão indo na direção que a gente queria", afirmou Bortoleto.



Ao final da atividade, ele terminou o primeiro teste de pós-temporada desta terça-feira com o tempo de 1min25s306. Na volta à pista para o complemento dos trabalhos, Bortloleto fez 1min24s738.