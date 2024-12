Anúncio de contratação, histórias com Rafael Sóbis e Prass e bastidores do Ceará | Cearácast

O episódio destaca bastidores do alvinegro de Porangabuçu, como é o processo para anunciar atletas e muito mais sobre o marketing e comunicação do Ceará. O Cearácast recebe o gerente de marketing do Ceará, João Costa, e o executivo de comunicação do clube, Israel Simonton. O último bate-papo da temporada 2024 teve mediação de Samuel Conrado.

O Cearácast é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Spotify.