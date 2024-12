Primeira Fase da Uefa Champions League tem dois gigantes classificados e dois ameaçados

O novo formato da Uefa Champions League parece confuso, com as equipes não jogando contra os mesmos adversários (são apenas 8 jogos) na 1ª Fase e a tabela de 36 equipes sendo única. Dos participantes, os 8 melhores vão direto para as Oitavas de Final, outros 16 vão para os playoffs e os outros 12 são eliminados.

Disputa acirrada

Veja a tabela da Uefa após a 6ª rodada, restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase.

Legenda: Tabela de classificação da 1ª Fase da Primeira Fase da Uefa Champions League Foto: Reprodução / UEFA

Analisando a tabela, há favoritos que estão na zona de classificação, surpresas no grupo dos 8, e gigantes relegados aos playoffs ou mesmo correndo risco de eliminação.

Liverpool e Barcelona são os únicos classificados para Oitavas de Final ou Playoffs.

Arsenal, Bayer Leverkusen e Inter estão encaminhados entre os 8.

Aston Villa, Brest e Lille, da França, são as surpresas dentro do 'G8'

Ainda com boas chances de avançar entre os 8 estão Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Milan.

Já Real Madrid e Manchester City estão decepcionando, em 20º e 22º, respectivamente, e precisam vencer os dois jogos para irem direto às Oitavas de Final.

A situação mais crítica é o PSG. Em 25º, o time está fora da zona de classificação até para os playoffs, com apenas 7 pontos.

Legenda: O Real Madrid é o atual campeão da Champions e está em 20º, na zona dos playoffs Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

Veja as duas rodadas completas para o fim da 1ª Fase:

7ª RODADA

21/01

Atalanta x Sturm Graz

Monaco x Aston Villa

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen

Benfica x Barcelona

Bologna x Borussia Dortmund

Club Brugge x Juventus

Estrela Vermelha x PSV Eindhoven

Liverpool x Lille

Slovan Bratislava x Stuttgart

22/01

RB Leipzig x Sporting

Shakhtar Donetsk x Brest

Celtic x Young Boys

Feyenoord x Bayern de Munique

Milan x Girona

Paris Saint-Germain x Manchester City

Manchester City

Sparta Praga x Internazionale

Arsenal x Dínamo Zagreb

Real Madrid x RB Salzburg

8ª RODADA

29/01

Aston Villa x Celtic

Barcelona x Atalanta

Bayer Leverkusen x Sparta Praga

Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk

Brest x Real Madrid

Dínamo Zagreb x Milan

Bayern de Munique x Slovan Bratislava

RB Salzburg x Atlético de Madrid

Girona x Arsenal

Internazionale x Monaco

Juventus x Benfica

Lille x Feyenoord

Manchester City x Club Brugge

PSV Eindhoven x Liverpool

Sturm Graz x RB Leipzig

Sporting x Bologna

Stuttgart x Paris Saint-Germain

Young Boys x Estrela Vermelha



Datas das Fase Finais

Play-off: 11/12 e 18/19 de Fevereiro de 2025

Oitavas-de-final: 4/5 e 11/12 de Março de 2025

Quartas-de-final: 8/9 e 15/16 de Abril de 2025

Semi-finais: 29/30 de Abril e 6/7 de Maio de 2025

Final: 31 de Maio de 2025