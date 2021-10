Fernando Sobral diz que está faltando sorte ao Ceará e fala sobre entrega em campo: "é o mínimo"

Um dos símbolos e melhores atletas das últimas temporadas do Ceará, o volante Fernando Sobral falou em entrevista coletiva antes do confronto desta quarta-feira (20), às 19h, contra o Palmeiras, pela Série A do Brasileiro.

O atleta alvinegro falou sobre a última partida, contra o Bragantino, elogiou a reação mas também falou do que o Alvinegro precisa para finalmente sair com os três campos de jogo.

"Começamos com a intensidade sempre em alta. Acho que a gente pecou mais uma vez nas tomadas de decisões, nas finalizações. Está faltando um pouco mais de sorte também para nós, para botar a bola para dentro. Esperamos começar com tudo contra o Palmeiras e se Deus quiser a gente possa aproveitar o quanto antes, mais cedo, as chances que a gente tiver".

O volante também elogiou a produção ofensiva alvinegra, que conseguiu criar mais situações de perigo em comparação a outras partidas disputadas na competição.

"Então é caprichar, concentrar um pouco mais, a gente tem mostrado que somos fortes, tem mostrado que nosso poder ofensivo de criação é muito bom. Então está faltando mais a finalização, melhorar nesse quesito, matar a jogada, botar a bola pra dentro do gol. Tenho certeza que na sequência do jogo a gente vai ter mais tranquilidade".

Motivação a mais

Perguntado sobre o fato de ser atualmente o 'queridinho' da torcida, que reclama quando o atleta é substituído, Sobral vê a situação como positiva e que o motiva a mostrar cada vez mais.

"Hoje o torcedor acaba se incomodando quando eu saio do jogo. É algo que me motiva mais ainda, ter esse carinho do torcedor, essa confiança principalmente. Quando eu estou meu campo eu dou o máximo. É o mínimo que eu devo fazer. É a oportunidade da minha vida".

Sobral deve se juntar aos outros 10 jogadores na equipe titular alvinegra comandada por Tiago Nunes. O jogo contra o Palmeiras é válido por rodada atrasada na Série A. Somar pontos garante ao Alvinegro um salto na tabela, já que os adversários não atuam.