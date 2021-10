Confira os desfalques de Ceará e Palmeiras para duelo pela Série A no Castelão

Após o empate em 2 a 2 com o Bragantino, o Ceará volta as atenções para o duelo com outro time paulista. O adversário da vez é o Palmeiras, às 19h15 desta quarta-feira (20), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Vovô irá com força quase máxima, enquanto o Verdão terá cinco desfalques.

O técnico Tiago Nunes tem um desfalque importante por suspensão: Bruno Pacheco, titular absoluto na lateral-esquerda, que recebeu o 3º cartão amarelo diante do Bragantino, no último domingo.

Além deste desfalque, o Vovô segue com jogadores no departamento médico: Wendson, que segue se recuperando de lesão no nervo fibular da perna esquerda; Buiú, em recuperação pós-cirúrgica; e Jacaré em transição. Luiz Otávio é dúvida por dores musculares.

No Verdão

O Palmeiras vem de vitória sobre o Internacional na rodada anterior jogando em São Paulo e terá 5 desfalques para o confronto contra o Ceará.

Legenda: O meia Danilo desfalca o Palmeiras contra o Ceará Foto: Cesar Greco / SE Palmeiras

O meia Zé Rafael passou por exames de rotina, já que voltou de uma pancada no tornozelo direito e virou dúvida.

Danilo segue em transição entre a parte física e técnica depois de apresentar canelite nas duas pernas, enquanto Mayke, Jorge e Gabriel Menino continuam tratando suas lesões.