Jogos do Ceará no Castelão: tudo que você precisa saber para ir ao estádio; perguntas e respostas

Com o intuito de sanar dúvidas dos torcedores do Ceará Sporting Club acerca do que pode e não pode para ir ao estádio, de acordo com o protocolo do Governo Estadual, o Diário do Nordeste traz as dúvidas mais frequentes, além de ensinar um passo a passo para sócios-torcedores e não-sócios para acessar a Arena Castelão em dias de jogos.

Atualmente, o Governo do Estado do Ceará autoriza a ocupação de 30% da Arena Castelão (aproxidamente 18 mil pessoas). Vale pontuar, desde já, que o acesso ao estádio só será permitido para torcedores com o ciclo de vacinação contra a Covid-19 completo (duas doses ou dose única) no período de 15 dias antes da partida. Sobre o procedimento para o torcedor visitante, as informações ainda não foram divulgadas. Acompanhe abaixo as principais dúvidas:

Confira perguntas frequentes e respostas do Diário do Nordeste

1. É necessário estar vacinado com as duas doses para entrar na Arena Castelão?

R: Sim, é necessário estar vacinado com as duas doses ou com a dose única. Vale ressaltar que é preciso esperar 15 dias para ficar “apto” e retornar aos estádios.

2. Sou sócio-torcedor do Ceará, o que preciso fazer para realizar o check-in e assegurar meu lugar?

R: O check-in só poderá ser feito por torcedores com o ciclo de vacinação contra a Covid-19 completo e com o certificado do ConecteSUS ou do Vacine Já, tendo cadastro confirmado no site sociovozao.com. O processo de check-in será feito no site do clube. Vale pontuar: o acesso à Arena Castelão deve ser feito pelo portão indicado no momento do check-in. Não será permitida a entrada por outros portões, ainda que esteja no mesmo setor.

3. O que preciso levar para entrar na Arena Castelão?

R: Na hora de apresentar o cartão-ingresso do Sócio Vozão ou o ingresso, será necessário a apresentação de um documento com foto.

5. Quero levar meus filhos (menores de idade) aos estádios, é possível?

R: Caso a criança esteja com o ciclo de vacinação completo, sim, é possível. Caso não esteja, não será permitido a entrada.

6. Como validar minha vacinação caso não esteja conseguindo acessar o ConecteSUS?

R: O Ceará Sporting Club dispõe de uma equipe responsável para validação de vacina. Basta entrar em contato com a central de atendimento (a operação também pode ser realizada via WhatsApp): (85) 3052-7777.

7. A utilização de máscara é obrigatória para entrar na Arena Castelão?

R: Sim, é obrigatória não só para entrar na Arena Castelão, como durante toda a partida. Vale lembrar que máscaras de panos não são válidas. O protocolo específica a utilização dos modelos cirúrgicos, pff2 ou N95.

8. Qual a capacidade disponibilizada pelo Ceará para cada setor da Arena Castelão?

R: Seguindo o protocolo do Governo Estadual, que determina a ocupação de apenas 30% da Arena Castelão, o Ceará disponibiliza: 1.275 ingressos para o setor Premium, 2.009 ingressos para o setor Bossa Nova, 3.242 ingressos para o setor Superior Central, 3.762 ingressos para o setor Superior Norte, 3.757 ingressos para o setor Superior Sul, 1.771 ingressos para o setor Inferior Norte e 1.771 ingressos para o setor Inferior Sul.

9. É permitido comprar bebida alcoólicas e alimentos na Arena Castelão?

R: Sim, é permitido a compra de bebida alcoólica e alimentos internamente.

Confira o passo a passo para acessar a Arena Castelão:

Sócio-torcedor

Acessar o site sociovozao.com e cadastrar a carteira de vacinação do ConecteSUS ou do Vacine Já

Realizar o check-in (de acordo com o seu plano de sócio)

Levar um documento com foto para identificação na entrada, junto do cartão-ingresso

Não-sócio

Acessar o site sociovozao.com e cadastrar a carteira de vacinação do ConecteSUS ou do Vacine Já

Comprar o ingresso na Loja Vozão

Levar um documento com foto para identificação na entrada, junto do ingresso