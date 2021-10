Ceará x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de dois jogos difíceis fora de casa, o Ceará terá a mesma sequência como mandante para subir na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 14º com 30 pontos, o Vozão precisa voltar a vencer e caminhar tranquilo para a permanência na divisão e para se consolidar no grupo de classificação para a Sul-Americana. E o primeiro desafio é diante do Bragantino, neste domingo (17), às 18h15, no Castelão, pela 27ª rodada. Depois, na quarta-feira (20), um dos jogos atrasados, contra o Palmeiras.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Evolução?

Será a chance do Alvinegro de abrir vantagem para o Z4, que hoje é de três pontos. O time conseguiu abrir um a mais após o empate em 1 a 1 diante do São Paulo, quando fez um boa partida na última quinta-feira no Morumbi, quando criou chances para marcar mais gols, embora também tenha sofrido defensivamente com as oportunidades do time paulista.

O adversário do Vovô deste domingo abre o G4 com 41 pontos e faz uma temporada consistente, como finalista a Copa Sul-Americana. O Massa Bruta vem de duas vitórias, sendo uma delas fora de casa diante do Palmeiras por 4 a 2. Só que o Alvinegro tem suas armas como 3º melhor mandante por aproveitamento de pontos: 63,9%.

Mais apoio

Além da força do Ceará em campo como mandante, o clube contará com um apoio maior da torcida. Isso porque, o Governo do Estado liberou a presença de 30% do público para todos os jogos profissionais de futebol no Estado a partir deste sábado (16). Assim, o Vozão poderá contar com 18,9 mil torcedores no Castelão neste domingo. Contra o Inter, no primero jogo com torcida do Ceará após a liberação, apenas 6 mil podiam ir ao estádio.

Legenda: A torcida do Ceará, que já apoiou o time diante do Inter, poderá comparecer em maior número contra o Bragantino Foto: KID JUNIOR

Formação

Sem nenhum atleta suspenso, o técnico Tiago Nunes retorna de suspensão e comanda o time à beira do campo, com todo o elenco à disposição contra os paulistas. Na partida contra o São Paulo, dirigida por Evandro Fornari, o Vovô entrou em campo com novidades, com Fabinho e Marlon de volantes e Fernando Sobral na reserva. Assim, a escalação alvinegra é uma incógnita, mas a boa atuação diante do São Paulo pode ser um indicativo de manutenção da equipe, apesar da maratona de jogos.

O meia Vina citou a maratona de jogos, o empate diante do São Paulo e espera que diante da torcida o Vovô volte a vencer.

"A gente sabia da dificuldade do jogo, com as duas equipes juntas na tabela. Era um jogo de 6 pontos e a gente tem que comemorar um ponto importante. Temos que estar sempre pontuando, não vencer fora de casa tem um peso grande pelo campeonato que queremos, mas é valorizar e pensar no jogo importante contra o Bragantino, que faz um grande campeonato. Estaremos na nossa casa, ao lado do nosso torcedor e queremos fazer um grande jogo".

Bragantino

Para o duelo contra o Ceará, o Bragantino tem dois desfalques por suspensão. Eric Ramires foi expulso na partida contra o Atlético-GO, e o zagueiro Léo Ortiz recebeu o terceiro cartão amarelo.

Outros desfalques são Artur (afastado por Covid-19), Lucas Evangelista (lesão no adutor da coxa), Vitinho (edema na coxa), Raul (recupera-se de cirurgia no joelho), Bruno Tubarão (lesão no tornozelo).

Já Praxedes é dúvida: ele torceu o tornozelo esquerdo na vitória diante do Atlético/GO.

Prováveis escalações

Ceará

Richard, Igor, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco, Fabinho, Marlon, Kelvyn, Vina, Mendoza, Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Emiliano Martínez, Jadsom e Pedrinho; Helinho, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri



Ficha Tècnica

Ceará x Bragantino

Castelão, em Fortaleza (CE)

18h15 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes FIFA RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa FIFA RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ