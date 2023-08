Fernando Diniz faz 1ª convocação como técnico do Brasil nesta sexta; veja horário e onde assistir

Nesta sexta-feira (18), Fernando Diniz faz sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira de Futebol. O anúncio da lista oficial ocorrerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, às 14h. O evento terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e também do canal oficial da CBF no YouTube.

Diniz irá convocar os atletas para os dois primeiros compromissos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta a Bolívia, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA, no dia 8 de setembro, às 21h45. Quatro dias depois, mede forças com o Peru, às 23h, em Lima, capital peruana.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e canal oficial da CBF no YouTube.

CONVOCAÇÃO SELEÇÃO BRASILEIRA | FICHA TÉCNICA

Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 14h (de Brasília)