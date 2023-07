Fernando Diniz será o técnico interino da Seleção Brasileira. O treinador do Fluminense está acertado com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para comandar o Brasil até a chegada de Carlo Ancelotti. A informação é do ge.com. O contrato de Diniz será de seis meses ou um ano, dependendo da data em que o italiano poderá deixar o Real Madrid.

Nas negociações, está acordado que Fernando Diniz concilie o trabalho com o Fluminense e se apresente nas datas Fifa para comandar a Seleção. A CBF procurou o clube para tratar da liberação e treinar a seleção exclusivamente, e a resposta do time carioca foi que isso só ocorreria perante pagamento de multa, e as partes chegaram a um consenso.

Estreia em setembro

O primeiro compromisso do novo treinador com a Seleção Brasileira será a abertura das eliminatórias, em setembro. Na data Fifa de 4 a 12 de setembro, o Brasil recebe a Bolívia, em local a definir, e visita o Peru, em Lima.

O interino terá ainda mais quatro partidas em 2023, todas pelas eliminatórias: Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), em outubro, Argentina (em casa) e Colômbia (fora), em novembro. Se Ancelotti não deixar o Real em janeiro, Diniz será o comandante da Seleção ainda na data Fifa de março de 2024, quando serão disputados dois amistosos, um deles já marcado, contra a Espanha, em Madri.