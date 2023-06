CBF vai esperar para ter Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira, diz jornalista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai esperar pelo treinador italiano Carlo Ancelotti para assumir a Seleção Brasileira. De acordo com o jornalista André Rizek, apresentador do SporTV, a espera acontecerá até 2024. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e pretende cumprir o vínculo com a equipe espanhola.

“Ele quer vir e é o único treinador com quem o presidente da CBF conversou pessoalmente. Há sondagens por outros treinadores com intermediários, mas a conversa por telefone foi com Carlo Ancelotti. Não tem uma definição do Real Madrid, mas caso a gente saiba que o Real Madrid decida que não vai liberar, a CBF espera mais um ano”, disse Rizek.

“Se tivermos uma definição este mês de que o Ancelotti não vem, não será agora que a Seleção vai achar seu substituto, porque ele muito provavelmente virá do futebol brasileiro. O (Jorge) Jesus corre por fora. O novo treinador não assumirá este ano, a coisa deve se alongar”, completou o apresentador no programa Seleção SporTV.

O último a ocupar o cargo de treinador efetivo da Seleção Brasileira foi Tite, que deixou o cargo após a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Nos primeiros amistosos de 2023, a Amarelinha tem sido convocada e comandada pelo treinador interino Ramon Menezes, atual técnico da Seleção Brasileira Sub-20.