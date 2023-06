CBF segue tendo Carlo Ancelotti como plano A para comandar o Brasil, mas não descarta outros nomes

A novela envolvendo o nome do novo treinador da Seleção Brasileira segue sem previsão de terminar e ganhou mais um capítulo. Mesmo já tendo deixado claro que quer seguir no Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti segue sendo o favorito da cúpula que dirige a CBF. É o que afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade máxima do futebol brasileiro.

Legenda: Ednaldo Rodrigues segue tendo o italiano como seu nome favorito para dirigir o Brasil. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Logo após o término do sorteio que definiu os confrontos das Quartas de Final da Copa do Brasil, o mandatário confirmou aos jornalistas que terá mais novidades após a viagem que ele fará para a Europa, para acompanhar a final da Liga dos Campeões, na Turquia, e também os amistosos do Brasil contra Guiné, na Espanha, dia 17, e Senegal, em Portugal, dia 20.

"Não pegou de surpresa (a declaração de Ancelotti dizendo que ficará no Real Madrid até 2024). A gente sabe que tem situações que, por causa de contratos, as pessoas têm também cautela de não estar ali fazendo alguma coisa que possa trazer insatisfação para o seu empregador, e vice-versa. Acho que nós fizemos um plano, esse plano A é exatamente o que vocês sabem, que é o Ancelotti, e, como se diz no ringue, não joguei a toalha ainda", disse Ednaldo.

Desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo de 2022, a CBF sinalizou que quer contar com Ancelotti no comando técnico para o ciclo do próximo Mundial. Entretanto com a dificuldade encontrada, Ednaldo foi questionado sobre possíveis alternativas para uma recusa definitiva do treinador italiano e elogiou alguns nomes, evitando deixar uma clara preferência.