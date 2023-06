Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será nesta terça-feira; veja horário e onde assistir

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado nesta terça-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O evento terá início às 13h (de Brasília).

Os oito times classificados estarão no mesmo pote e não haverá restrição de confrontos. Após definidos os quatro duelos, os mandos de campo serão sorteados, além do chaveamento até o final. As partidas serão realizadas para as semanas entre 5 e 12 de julho.

América-MG, Athletico, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo são as equipes classificadas para esta fase. Os duelos serão em ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A Copa do Brasil de 2023 terá premiação recorde. Ao todo, R$ 420 milhões de reais serão distribuídos entre a primeira e a última fase da competição. O campeão garante R$ 70 milhões, já o vice fica com R$ 30 milhões, além dos valores acumulados nas fases anteriores.

HORÁRIO E ONDE ASSISTIR