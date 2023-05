Ancelotti descarta Seleção Brasileira e confirma permanência no Real Madrid: 'continuaremos juntos'

O treinador italiano Carlo Ancelotti não deve assumir a Seleção Brasileira. Após meses de especulações e diversas declarações relacionadas ao assunto, o atual técnico do Real Madrid confirmou que permanecerá na equipe espanhola. A declaração foi feita em entrevista coletiva concedida por Ancelotti na manhã deste sábado (20).

"Me encontrei com Florentino Pérez ontem e ele segue me apoiando e confiando em mim. Nós continuaremos juntos. O clube me garantiu que continuarei. O mundo inteiro sabe que tenho contrato aqui e eu quero continuar", disse o treinador. As especulações do italiano na Seleção cresceram após a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

I am Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/EWXThAFWt9 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 18, 2022

A Seleção Brasileira busca um novo treinador desde o final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Após muitos anos no comando da Amarelinha, o técnico Tite deixou o cargo e desde então a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou a procura por seu sucessor. Há grande debate sobre a possibilidade de um estrangeiro assumir o Brasil.

Com Ancelotti distante, a CBF deve intensificar sua procura por outros nomes. Não há nenhuma confirmação se o novo treinador da Seleção Brasileira será de fato estrangeiro. No primeiro jogo após a Copa do Mundo, diante do Marrocos, o Brasil foi comandado por Ramon Menezes, atual técnico do Sub-20 da Seleção Brasileira.