Alvo da CBF, Ancelotti deve seguir como técnico do Real Madrid mesmo com queda na Champions

O italiano Carlo Ancelotti seguirá no comando do Real Madrid independente do resultado da partida contra o Manchester City, nesta quarta-feira (17). A informação é do jornal espanhol Marca. As equipes se enfrentam em uma das semifinais da Liga dos Campeões.

"Ancelotti tem em jogo a vaga par a final do Etihad. Nada mais. Sua continuidade é indiscutível em um mundo, não esqueçamos, tão mutável quanto o futebol."

A publicação espanhola diz que a permanência do técnico italiano é indiscutível. O técnico tem sido alvo da CBF para assumir a seleção brasileira após a saída de Tite.

A entidade nacional tem interesse no jogo da Liga para seguir na investida em Ancelotti como treinador, caso o time seja eliminado. O contrato com a equipe vai até 2024. A CBF segue no aguardo de uma resposta do treinador.

Veja o trecho do Marca:

"Carlo Ancelotti confia cegamente no elenco, e os jogadores no italiano. Algo já conhecido e reconhecido por uns e outros há muito tempo. A este fator decisivo somou-se o apoio público e privado do clube (o próprio presidente) ao treinador. Tudo isso aumentou a segurança e a confiança do grupo diante do desafio de eliminar o Manchester City e assim chegar à final. Ancelotti tem em jogo a vaga para a final no Etihad. Nada mais. Sua continuidade é indiscutível em um mundo, não esqueçamos, tão mutável quanto o futebol".