Carlo Ancelotti aceita proposta para comandar Seleção Brasileira, diz emissora

O técnico italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, aceitou a proposta para comandar a Seleção Brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca um nome no mercado para substituir Tite, que deixou o cargo após a Copa do Mundo de 2022, ainda em dezembro. A informação é da ESPN.

Com 63 anos, é um dos profissionais mais vitoriosos do futebol mundial com passagens de destaque por gigantes como Chelsea, Milan e Bayern de Munique. No momento, inclusive, é o atual campeão da Liga dos Campeões e está na decisão do Mundial de Clubes.

O contrato no Real Madrid é até 2024. Questionado sobre o assunto em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10), o treinador negou o acerto. “Não fiquei sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024", disse. Segundo a ESPN, as partes não confirmam o acerto.

Assim, a situação de momento seria um acordo verbal entre a entidade e o treinador. No Real, o italiano trabalha com três brasileiros no elenco: o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrygo e Vini Júnior. Apesar da resistência de parte da cúpula, a CBF não descarta a chegada de um técnico estrangeiro.