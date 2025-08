Fernandinho sofre lesão na coxa e deve desfalcar o Ceará por cerca de um mês

O atacante Fernandinho deve desfalcar o Ceará por pelo menos um mês. Na partida contra o Cruzeiro, o atleta sentiu um desconforto na região anterior da coxa, sendo avaliado posteriormente pelo Departamento Médico. Fernandinho passou por exames e foi confirmada a lesão muscular, divulgada pelo clube em boletim médico antes do jogo contra o Flamengo. O Diário do Nordeste apurou que, pela gravidade da lesão, o ponta deve ficar fora dos gramados por aproximadamente 30 dias.

O atleta vem sofrendo com lesões desde que chegou no Ceará, no início de 2025. Na 2ª rodada da Série A, quando o Alvinegro enfrentou o Grêmio, o atacante sofreu lesão no ombro e teve que, inclusive, passar por cirurgia. Durante a recuperação da contusão, o ponta foi desfalque para Léo Condé por aproximadamente dois meses.

Com o desfalque confirmado de Fernandinho, o Ceará agora conta com Galeano e Pedro Henrique como opções para ponta. Além deles, Guilherme e Aylon podem desempenhar a função.

O Vovô está no mercado e já busca nomes para a posição. Um dos atletas sondados é Paulo Baya, ex-Goiás, que está no Fluminense. As negociações com o Alvinegro estão em andamento.