FCF prepara recurso no STJD para liberar Campeonato Cearense 2022

O conflito judicial envolvendo o Campeonato Cearense de 2022 ganhou novo capítulo nesta segunda-feira (7). Após o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (TJDF-CE) suspender a competição, a Federação Cearense de Futebol (FCF) prepara recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para superar a primeira decisão e continuar o Estadual.

A medida do TJDF-CE foi a suspensão da homologação dos resultados da competição e a exclusão do Crato do torneio, com a consequente aplicação de “W.O.” em todas as partidas disputadas pela referida agremiação e ajuste na classificação do certame, o que muda os participantes do mata-mata.

Como o Campeonato Cearense está na fase de semifinal, com Ferroviário x Fortaleza marcado para terça (8), às 21h30 na Arena Castelão, a FCF trabalha para a manutenção das partidas. Na outra semifinal, domingo (6), o Caucaia venceu o Iguatu por 2 a 0.

O Estadual está suspenso até o trânsito em julgado da ação de nº 596/2022 e eventual ação criminal contra a agremiação do Crato, inclusive sob pena de aplicação de multa diária à FCF em caso de descumprimento. O julgamento será sexta (11).

INTERESSADOS

Maracanã e Icasa estão diretamente interessados na exclusão do Crato do Estadual. Caso o Azulão seja excluído e os resultados anulados, o Maracanã se classificaria para as quartas de finais do certame no lugar do Iguatu, equipe que eliminou o Ceará no mata-mata e avançou à semifinal.

Já o Verdão do Cariri não seria punido (e rebaixado) pela escalação irregular do jogador Leandro Mendes, já que um dos cartões amarelos recebidos pelo jogador foi justamente diante do Crato. Essa situação foi motivada pelo Atlético-CE, que terminou na zona de rebaixamento, atrás do Icasa.