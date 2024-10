FCF convoca times do Campeonato Cearense 2025 para apresentar fórmula e datas do certame

Os dez clubes que vão disputar o Campeonato Cearense de 2025 vão se reunir com a direção da Federação Cearense de Futebol no dia 6 de novembro para a realização do Conselho Técnico do campeonato.

No evento, que será realizado em um hotel de Fortaleza, será apresentada a fórmula de disputa, conhecidas as datas do certame, bem como discutidos alguns detalhes. Com a aprovação dos clubes, o regulamento da competição poderá ser divulgado.

Com início previsto para janeiro, o Estadual deve manter o formato deste ano, mas a FCF aguarda o calendário do futebol brasileiro de 2025, que será divulgado pela CBF, para confirmar isso. A expectativa é de que 13 datas estejam à disposição da competição.

As equipes participantes precisam confirmar o representante que vai ao Conselho Técnico até o dia 4 de novembro. O evento está marcado para o turno da manhã e deve se iniciar às 9 horas.

Em 2025, dois debutantes vão disputar a divisão principal do Campeonato Cearense: Tirol e Cariri. Além deste último, Barbalha e Iguatu representam o interior do Estado, enquanto a região metropolitana de Fortaleza terá Horizonte e Maracanã como representantes. Pela capital, além dos tradicionais Ceará, Fortaleza e Ferroviário, estão no certame Floresta e Tirol.

O Sistema Verdes Mares é detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Cearense 2025 e fará a cobertura completa de todos os eventos referentes à competição em seus veículos.

Conselho Técnico - Cearense 2025