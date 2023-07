Falha individual e falta de efetividade marcam primeira derrota do Fortaleza em casa na Série A

Na tarde deste domingo (16), o Fortaleza perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Castelão, e teve sua invencibilidade como mandante quebrada. Eram quatro vitórias e três empates nos sete jogos anteriores.

O Leão até tentou usar a força de sua torcida e do Castelão, mas isso não aconteceu. Os mais de 40 mil tricolores que foram ao estádio na expectativa de uma vitória, que levaria o time ao G-4 da competição, viram sua equipe extremamente ansiosa e nervosa.

Aliado a isso, o adversário demonstrou a organização necessária para derrotar um time que ainda não havia perdido em casa. O Cuiabá, aliás, é o segundo melhor visitante da Série A. Dos 19 pontos, 13 foram conquistados nessa condição.

Taticamente, o Dourado cumpriu à risca as orientações de António Oliveira e foi letal quando recebeu "de presente" a oportunidade para marcar seu gol e garantir a vitória. João Ricardo entregou a bola nos pés de Deyverson e o atacante, que é um show à parte no futebol brasileiro, teve a sua habitual competência para finalizar com muita precisão e chegar ao seu sexto gol no Brasileirão, se consolidando como um dos artilheiros do campeonato.

No restante da primeira etapa, os atletas tricolores esbarraram na sua própria ansiedade e nervosismo e não tiveram competência para passar pela bem postada defesa mato-grossense. Marinho, uma das grandes esperanças, não teve uma tarde confortável. O atacante sempre era "incomodado" por, no mínimo, dois defensores adversários.

Legenda: Cuiabá buscou diminuir todos os espaços possíveis dentro de campo. Foto: Fabiane de Paula / SVM

Porém, após a volta do intervalo, o Fortaleza mostrou uma nova postura. Com as mudanças de Vojvoda no decorrer da etapa final, o time intensificou sua presença no setor ofensivo e o jogo virou um "treino" de ataque contra defesa. Aos poucos o Leão foi encontrando oportunidades, mas pecou bastante nas conclusões. Das 21 finalizações, só seis foram ao gol e quando não pararam na trave - em três oportunidades -, ficaram nas mãos do bom goleiro Walter.

A efetividade que faltou ao Tricolor sobrou ao Cuiabá. A única finalização do Dourado em direção ao gol terminou balançando as redes. No duelo entre um bom mandante e um excelente visitante, a excelência em cumprir o que era proposto levou a melhor.