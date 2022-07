Falcão revela qual mentira Luva de Pedreiro foi obrigado a contar para Neymar

O ex-jogador Falcão, atual empresário do Luva de Pedreiro, revelou qual a mentira que o influenciador Iran Ferreira foi obrigado a contar para Neymar por causa do ex-agente Allan Jesus. A situação foi exposta no podcast Velozes Sport, que foi ao ar na última sexta-feira (8).

O episódio ocorreu quando o jovem de 20 anos recebeu uma placa de prata do YouTube, em comemoração pelo 100 mil inscritos no canal de vídeo. O material foi entregue com a frase “Luva de Pedreiro – Management by ASJ Consultoria”. A empresa é gerenciada por Allan Jesus.

Falcão Empresário de Luva de Pedrero "Na hora que ele fala da placa do Youtube, que o Neymar, acho que passou pra todo mundo, e o Neymar meio tipo... 'Pô, Falcão, ele fez eu mentir pro Neymar. Tive que falar pro Neymar que eu ganhei duas placas. Eu tive que mentir.. eu sou imintível', criando um bordão bordão novo. E ele falava chorando, ele e o pai dele. 'Não, eu tive que falar pro Neymar que eu tinha duas placas. Uma pra empresa e uma pra mim. Isso me dói'.

Falcão comparou a placa com a conquista de um prêmio individual no cenário do futebol. "O negócio da placa, a mesma coisa: eu sou teu empresário, você joga num time pequeno do Brasil e eu te ponho no Real Madrid, só que todo seu salário é meu. Aí você ganha o (prêmio) Melhor do Mundo e quem sobe lá para receber sou eu. Os conteúdos são deles, ele não chegou e disse assim: mudei todos os conteúdos e fiz ele estourar. Os conteúdos são os mesmos, o moleque é um fenômeno, é um fenômeno", completou.

Com produções envolvendo futebol, Iran conquistou 14,3 milhões de seguidores no Instagram e 16,9 milhões no Tik Tok. Nascido no interior da Bahia, na cidade de Quijingue, criou bordões como "Siiii" e "Receba". Em um campo de terra, se popularizou mostrando habilidade com finalizações de efeito.

O sucesso não foi suficiente para mudar a vida do jovem, que seguia sem recursos financeiros sob a gestão de Allan Jesus. Após uma série de revelações sobre o contrato entre as partes, Luva rompeu com o agente e fez parceria com o ex-jogador Falcão. Hoje, mora em uma casa no litoral de Pernambuco.

Briga com empresário

O jovem baiano Luva de Pedreiro, fenômeno do Instagram com vídeos jogando bola e fazendo gols, surpreendeu a todos quando fez uma transmissão ao vivo para anunciar que ia parar de gravar. Antes, o influenciador Casimiro já tinha criticado a condução da carreira de Iran, que seguia sem recursos.

Assim, o jornal Metrópoles divulgou uma série de materiais contando os bastidores do vínculo do influenciador com o agente. Foi revelado que o jovem tinha apenas R$ 7.500 na conta bancária. A casa de Iran também foi exibida nas redes sociais, ressaltando a ausência de reformas. Assim, Luva entrou em litígio com Allan Jesus.

Em defesa, Allan se manifestou sobre o caso pela primeira vez no dia 22 de junho. Disse que o contrato com Iran vale até 2026. Também informou que a empresa dele, a ASJ Consultoria, não tinha recebido qualquer comunicado sobre a tentativa de rescisão. No último domingo (3), emitiu uma nota ressaltando que vai tratar tudo na esfera jurídica.

