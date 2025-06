Ex-Flamengo, Ronaldo Angelim trabalha com enxada para construir campo do time feminino; veja vídeo

Enquanto o Flamengo brilha no Mundial de Clubes, um ídolo Rubro-Negro continua a trabalhar pelo fortalecimento do futebol feminino. Ronaldo Angelim, apoiador da modalidade, segue na luta para melhorar a estrutura do R4, time criado por ele em 2010. O ex-zagueiro do time carioca tem mostrado nas redes sociais a construção de quatro campos de futebol para a equipe feitos através de doações. Ele, inclusive, aparece trabalhando com uma enxada em um dos terrenos. Além disso, zoa o Vasco, um dos rivais da equipe da Gávea.

Legenda: Angelim cuidando do campo que será construído para o time feminino. Foto: Reprodução/Redes Sociais

"O homem se empolgou, ó, com a ajuda de vocês para fazer o campo. Estou impressionada com essa coragem dele. Depois de anos, o homem resolveu pegar no cabo da enxada de novo. O homem é trabalhador. Era da roça, né? Mas passando para agradecer, gente, a cada pessoa que vem ajudando o projeto com R$1 real, né? Obrigada, de coração mesmo", narrou uma das jogadoras enquanto filmava o presidente do R4 capinando um dos campos.

O ex-jogador tornou a própria casa um centro de treinamento para as jogadoras. Além de servir como alojamento, o grupo também se prepara no sítio localizado em Juazeiro do Norte, a 507 km de Fortaleza.

“Eu sou doido? Fazer um campo aqui só eu mesmo. Ainda mais futebol feminino, né? Mas vocês merecem o mesmo respeito que os homens merecem. Aqui eu tô mostrando o que a patrol (máquina usada para nivelar terrenos e remover terra) começou. O de onze, gigante. Depois, quando vocês virem aqui esse gramado, como está o pequeno ali. Vocês viram o matagal que estava”, afirmou o jogador.

VEJA VÍDEO:

O R4 Esporte Clube tem esse nome em referência à inicial do nome de Ronaldo Angelim e ao número da camisa utilizado pelo jogador como atleta profissional. Ele tem feito campanha nas redes sociais para arrecadar fundos com intuito de construir os dois novos campos e melhorar as condições de treinamento do R4.

O cearense também organiza partidas de futebol com velhos conhecidos dos tempos de atleta. Além de ídolo no Rubro-Negro, o cearense segue como grande torcedor da equipe e conta com a doação de muitos torcedores para o projeto.

“Aqui foi resultado dos jogos que eu fiz, que Zico veio aqui com o pessoal do Flamengo, o Petkovic. Fiz esse, está pronto. Irrigação embutida. A gente não arrecadou muito porque teve que pagar os cachês, mas o que sobrou deu para fazermos isso aqui. Dinheiro não é gasto à toa, é investido. Ainda ponho o meu para completar”, afirmou o ex-defensor.

“Mesmo gripado, vim mostrar que a máquina continua trabalhando aqui no sítio. Fazendo o que tem que ser feito. Obrigado a galera que está doando, nos ajudando a fazer esse trabalho. Fácil não é, mas vai dando tudo certo”, completou.

“Gente, obrigada por estar ajudando a fazer esse campo”, agradeceu Janaína, uma das atletas do grupo.

Como atleta do Flamengo, Angelim conquistou a Copa do Brasil (2006), o Campeonato Carioca (2007, 2008, 2009 e 2011) e o Brasileirão (2009), onde marcou o gol do título. O jogador também defendeu o Fortaleza e conquistou quatro títulos do Cearense (2001, 2003, 2004 e 2005).

No entanto, a paixão pelo time carioca segue firme. A casa de Angelim é repleta de adornos do ex-time e de recordações dele da época de atleta. Em um dos vídeos, depois de mostrar o novo campo, o atleta alfinetou o adversário carioca, o Vasco, que não está numa boa fase do Brasileiro.

Angelim - Né isso, Antônio Marcos? E o Vasco, como é que tá?”, perguntou o ex-defensor.

Antônio - Ali pode trazer o "Me acuda mesmo", o japonês, que está chegando.

Angelim - Pode ser "Me acuda" e vai cair", brincou o ex-jogador.

Em 2025, o R4 vai disputar o Campeonato Cearense feminino adulto mais uma vez. A equipe também vai competir no Sub-20 do torneio. Já o Flamengo volta a campo nesta terça-feira (24). Líder do Grupo D, a equipe carioca venceu o Chelsea por 3 a 1 e enfrenta o lanterna, o Los Angeles FC, na próxima rodada. O duelo terá início às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium.