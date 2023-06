Ex-Flamengo, Ronaldo Angelim reaparece jogando em campo de terra, no Crato; veja vídeo

Um zagueiro conhecido é flagrado vestindo a camisa 10. Ronaldo Angelim, ex-jogador e ídolo do Flamengo, foi filmado durante preparação para um jogo amistoso num campo de terra, numa comunidade da periferia do Crato, no Cariri cearense. O “Magro de Aço” revela ter disputado um jogo no local após o título brasileiro de 2009 com o time carioca.

“Aqui foi o início de tudo. Foi o início de tudo. Estou terminando onde iniciei. Vou dizer um segredo a tu. Em 2009, num fui campeão brasileiro? Quando eu cheguei em Juazeiro, tu sabe onde foi que eu vim fazer um amistoso depois do jogo? Aqui. Mostra o campo aí pra rapazeada do Flamengo. Eu vim fazer um amistoso depois do jogo em 2009”, disse Angelim no vídeo feito por Cosma Silva, uma das atletas do R4, projeto dele voltado para o futebol feminino. O local é o campo da Batateira.

No último sábado, Angelim defendeu a camisa do LEC (Luminantes Esporte Clube), equipe tradicional da região, que enfrentou o Juventude na 1ª Copa Batateira Master. O ex-zagueiro participou do evento a convite do ex-companheiro de campo, Jean Bala. Os dois atuaram juntos no Juazeiro e no Fortaleza.

“Convidei ele, que ele é meu amigo, para jogar na nossa equipe. Ele veio, a gente estava lá, e as meninas filmaram, fazendo essa brincadeira com ele. É uma competição de veteranos, no Campo da Batateira, aqui no Crato. Ganhamos o jogo de 4 a 0, Ronaldo fez dois gols e deu um passe”, relembrou o amigo.

"A gente sempre faz essas brincadeiras nos stories do Instagram dele. Sempre posto ele jogando nos eventos que ele faz nas cidades... O pessoal gosta muito. Nesse vídeo a gente brincou com ele, mas ele sempre explica cada detalhe nos vídeos que posto. Gravo tudo que ele permite", explicou Cosma Silva, jogadora do R4.

Legenda: Vestindo a camisa do LEC, Ronaldo Angelim participou de Copa Master em campo de futebol onde iniciou a carreira. Foto: Arquivo Pessoal/Jean Bala

Vestindo a camisa 4 do Flamengo, Angelim marcou o gol que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2009. A equipe empatava em 1 a 1 com o Grêmio quando o Magro de Aço balançou as redes para o time carioca e virou o placar da partida para 2 a 1. Ainda conquistou a Copa do Brasil (2006), o Campeonato Carioca (2007, 2008, 2009 e 2011). Ao todo, foram 284 partidas e 17 gols pela equipe rubro-negra.

Revelado pelo Icasa, Angelim se projetou nacionalmente ao ir para o Fortaleza. Em 2005, o então zagueiro marcou o gol que garantiu o acesso do Tricolor para a Série A. Com o manto tricolor, também conquistou o Campeonato Cearense (2001, 2003, 2004 e 2005). Foram 296 jogos e 28 tentos marcados. Ele também passou por Ceará, Ituano e Grêmio Barueri.

