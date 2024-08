Com Adriano Imperador, Ronaldo Angelim promove jogo para celebrar 15 anos do hexa do Flamengo

Ronaldo Angelim escalou uma seleção de craques para celebrar os 15 anos do hexacampeonato brasileiro do Flamengo. Entre os convidados, estão Adriano Imperador, Petkovic e outros ex-atletas do Rubro-Negro. O grupo vai enfrentar o time das Estrelas, que terá Túlio Maravilha. O evento será nesta quinta-feira (8), na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), a partir das 20h (de Brasília).

A equipe carioca garantiu o hexa do Campeonato Brasileiro em 2019, após vencer o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã. David Braz e Ronaldo Angelim marcaram os gols da partida para o Rubro-Negro. Na época, o clube encerrou um jejum de 17 anos sem um título da competição.

O time Campeões do Hexa será formado por: Adriano Imperador, Ronaldo Angelim, Petkovic, Léo Moura, Zé Roberto, Adriano, David Braz, Juan, Airton, Jonatas e Toró. Adriano Imperador, inclusive, já desembarcou em Juazeiro do Nordeste para a partida e publicou vídeo nas redes sociais.

O adversário será o Time das Estrelas, com: Carlos Germano, Válber, Marcelinho Paraíba, Wendel, Júnior, Túlio, Odvan e Amaral.

Ex-zagueiro do Fla, Angelim segue acompanhando e torcendo pelo Flamengo. Para celebrar a data, convidou nomes estrelados para compor os times. Dez mil ingressos foram disponibilizados. É possível comprar bilhetes online, através deste link, e em lojas físicas.

Locais de venda:

Juazeiro do Norte

Loja do Fla (Shopping)

Farmácia Fernandes

Ótica San Valentin

Barbalha

Farmavida