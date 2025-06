O que é necessário para cada clube brasileiro se classificar no Mundial de Clubes? Veja cenários

O Mundial de Clubes caminha para a parte mais emocionante do torneio: a fase mata-mata. Com a terceira e última rodada iniciando nesta segunda-feira (23), os torcedores brasileiros estão na ansiedade para saber o desfecho das classificações dos grupos e, consequentemente, dos chaveamentos. Dos quatro brasileiros que disputam a competição, o Flamengo é o primeiro matematicamente classificado para as oitavas de final.

Para Palmeiras, Botafogo e Fluminense, que dependem somente de si para avançar de fase, confira os cenários:

PALMEIRAS

Até o momento, líder do grupo A com uma vitória e um empate, o Palmeiras está empatado em número de pontos com o Inter Miami, de Lionel Messi. Os dois times se enfrentam na nesta segunda-feira, às 22h. Com um simples empate, portanto, o Verdão estará classificado. Caso vença, termina a fase de grupos como líder do chaveamento e enfrentaria o 2° colocado grupo B (grupo do Botafogo).

BOTAFOGO

Líder do Grupo B, tendo vencido de forma histórica o PSG por 1 a 0 na segunda rodada, o Fogão precisa apenas empatar com o Atlético de Madrid em jogo nesta segunda-feira (23) para avançar em primeiro lugar. Caso perca, ainda se classifica se o PSG não vença o seu confronto diante do Seattle Sounders. Com isso, com a primeira colocação, pega nas oitavas o 2º colocado do Grupo A (grupo do Palmeiras).

FLUMINENSE

Também líder, dessa vez do Grupo F, o Fluminense basta empatar o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Isso acontece porque o Tricolor das Laranjeiras tem 4 pontos e o terceiro do grupo é o próprio time sul-americano. Caso perca, o Flu vai depender de um tropeço do Borussia Dortmund diante do Ulsan HD.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto