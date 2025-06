Ex-Ceará, Saulo Mineiro sofre lesão e vai ficar afastado dos gramados por 4 meses

Saulo Mineiro, ex-jogador do Ceará e atualmente no Shangai Shenhua, da China, sofreu uma ruptura no tendão da coxa direita em partida contra o Shenzheg Peng City, no último sábado (14), pela 14ª rodada do Campeonato Chinês. Contundido, o atleta deve ficar quatro meses de fora, de acordo com a divulgação do time.

O atacante lamentou a situação e afirmou que vai trabalhar para voltar mais forte e poder ajudar o clube e seus companheiros.

O jogador foi substituído aos 25 minutos do 2º tempo após sentir dores na coxa e viu seu time perder por 3 a 1 do banco de reservas. Após reavaliação pelo departamento médico do clube, foi constatada a lesão na coxa direita. A previsão de retorno foi divulgada pelo time de acordo com exames que detectaram a gravidade da contusão.

Legenda: Saulo Mineiro é destaque do Shangai Shenhua, desde quando foi vendido pelo Ceará no início de 2025. Foto: Divulgação/AFP

Saulo é destaque do time chinês e desde que chegou, no início de 2025, marcou 11 gols e deu 6 assistências nos seus 19 jogos que disputou pelo Shangai Shenhua.

O jogador foi vendido pelo Alvinegro por 950 mil dólares, após ter sido peça chave na temporada de 2024 pelo Vovô, contribuindo diretamente com o título do Campeonato Cearense e o acesso à Série A. No ano passado, Saulo atuou pelo Ceará em 46 partidas, com 13 gols e seis assistências.

* Sob supervisão de André Almeida.