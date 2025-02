Ceará é o time da Série A com mais reforços; Fortaleza é um dos que menos contratou

A 1ª janela de transferência do futebol brasileiro está próxima do fim. Com início no dia 3 de janeiro, o período de contratações se encerra em 28 de fevereiro. Assim, os times da Série A do Brasileiro trabalham na montagem dos respectivos elencos para a sequência dos desafios, realizando agora os últimos ajustes no plantel com reforços. O Diário do Nordeste lista todos os nomes anunciados até o momento entre os participantes da 1ª divisão nacional.

O curioso: a liderança do ranking é do Ceará, com 16 contratações. Recém-chegado na elite, o Vovô contratou para todas as posições e ainda busca um novo camisa 9. O top-3 de equipes com mais movimentações é preenchido por Vitória-BA (15) e Mirassol (13). Já o Corinthians é o único que não realizou nenhum reforço.

Os demais representantes do Nordeste também protagonizaram muitas chegadas. O Sport, que também retorna à Série A em 2025, investiu alto e trouxe 10 contratações, um a mais que o Bahia, com nove. Já o Fortaleza se movimentou menos, com apenas seis contratações, sendo todas sem custos, e deve buscar um atacante.

Total de reforços dos times da Série A de 2025

16 reforços: Ceará

15 reforços: Vitória-BA

13 reforços: Mirassol

11 reforços: Juventude

10 reforços: Sport

9 reforços: Bahia, Cruzeiro e Fluminense

8 reforços: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio e Santos

6 reforços: Red Bull Bragantino e Fortaleza

5 reforços: Internacional e Vasco

4 reforços: Palmeiras e São Paulo

2 reforços: Flamengo

Nenhum reforço: Corinthians

Legenda: David Luiz foi o reforço mais badalado do Fortaleza Foto: Davi Rocha / SVM

Após esse período, a janela reabre entre 2 de junho e 10 junho, durante o Mundial de Clubes da Fifa. Já o último intervalo será entre 10 de julho e 2 de setembro de 2025.

Veja lista de reforços dos times da Série A

Atlético-MG (8)

LAD - Natanael (Coritiba)

LAE - Caio Paulista (Palmeiras)

VOL - Gabriel Menino (Palmeiras)

VOL - Patrick (Palmeiras)

MEI - Robert (Athletic-MG)

ATA - Cuello (Athletico-PR)

ATA - Júnior Santos (Botafogo)

ATA - Rony (Palmeiras)

Bahia (9)

ZAG - Santiago Mingo (Defensa y Justicia, da Argentina)

LAE - Zé Guilherme (Grêmio)

VOL - Erick (Athletico-PR)

MEI - David Martins (América-MG)

MEI - Michel Araújo (São Paulo)

MEI - Rodrigo Nestor (São Paulo)

ATA - Erick Pulga (Ceará)

ATA - Willian José (Spartak Moscou, da Rússia)

ATA - Kayky (Manchester City, da Inglaterra)

Botafogo (8)

GOL - Léo Linck (Athletico-PR)

ZAG - Jair (Santos)

ZAG - David Ricardo (Ceará)

VOL - Wendel (Zenit, da Rússia)

MEI - Kauan Lindes (Coimbra-MG)

ATA - Artur Victor (Zenit, da Rússia)

ATA - Jeffinho (Lyon, da França)

ATA - Rwan Cruz (Ludogorets, da Bulgária)

Red Bull Bragantino (6)

ZAG - Guzmán Rodríguez (Peñarol, do Uruguai)

LAD - Agustín Sant’Anna (River Plate, da Argentina)

VOL - Gabriel (Internacional)

ATA - Isidro Pitta (Cuiabá)

ATA - Lucas Barbosa (Juventude)

ATA - Fernando (Red Bull Salzburg, Áustria)

Ceará (16)

GOL - Keiller (Internacional)

ZAG - Marcos Victor (Bahia)

ZAG - Willian Machado (Operário-PR)

ZAG - Marllon (Corinthians)

ZAG - Éder (América-MG)

LAD - Fabiano (Moreirense, de Portugal)

LAD - Dieguinho (Goiás)

LAE - Nícolas (América-MG)

VOL - Fernando Sobral (Cuiabá)

MEI - Matheus Araújo (Corinthians)

MEI - Rômulo (Palmeiras)

ATA - Fernandinho (Mirassol)

ATA - Bruno Tubarão (Atlético-GO)

ATA - Pedro Henrique (Corinthians)

ATA - Galeano (Nacional, do Uruguai)

ATA - Alejandro Martínez (Talleres, da Argentina)

Corinthians (0)

Nenhum reforço

Cruzeiro (9)

ZAG - Fabrício Bruno (Flamengo)

LAD - Fagner (Corinthians)

VOL - Christian (Athletico-PR)

MEI - Eduardo (Botafogo)

MEI - Rodriguinho (América-MG)

ATA - Gabigol (Flamengo)

ATA - Bolasie (Criciúma)

ATA - Dudu (Palmeiras)

ATA - Marquinhos (Arsenal, da Inglaterra)

Flamengo (2)

LAD - Danilo (Juventus, da Itália)

ATA - Juninho (Qarabag, do Azerbaijão)

Fluminense (9)

GOL - Marcelo Pitaluga (Liverpool, da Inglaterra)

ZAG - Juan Freytes (Alianza Lima, do Peru)

ZAG - Kayky Almeida (Watford, da Inglaterra)

LAE - Renê (Internacional)

VOL - Otávio (Atlético-MG)

VOL - Hércules (Fortaleza)

ATA - Paulo Baya (Goiás)

ATA - Joaquín Lavega (River Plate, do Uruguai)

ATA - Canobbio (Athletico-PR)

Fortaleza (6)

GOL - Brenno (Grêmio)

ZAG - David Luiz (Flamengo)

ZAG - Gastón Ávila (Ajax, da Holanda)

LAE - Diogo Barbosa (Fluminense)

VOL - Pol Fernández (Boca Juniors, da Argentina)

ATA - Dylan Borrero (New England Revolution, dos EUA)

Grêmio (8)

GOL - Tiago Volpi (Toluca, do México)

LAD - João Lucas (Cuiabá)

LAE - Lucas Esteves (Vitória-BA)

LAE - Luan Cândido (Red Bull Bragantino)

VOL - Camilo (Akhmat Grozny, da Rússia)

VOL - Gustavo Cuéllar (Al-Shabab, da Arábia Saudita)

ATA - Cristian Olivera (Los Angeles FC, dos Estados Unidos)

ATA - Francis Amuzu (Anderlecht, da Bélgica)

Internacional (5)

ZAG - Kaique Rocha (Athletico-PR)

LAE - Ramon (Cuiabá)

VOL - Ronaldo (Juventude)

ATA - Vitinho (Red Bull Bragantino)

ATA - Johan Carbonero (Racing, da Argentina)

Juventude (11)

GOL - Marcão (Amazonas)

GOL - Gustavo (Criciúma)

ZAG - Adriano Martins (Atlético-GO)

LAE - Marcos Paulo (Red Bull Bragantino)

LAE - Felipinho (Sport)

LAD - Reginaldo (Ordabasy, do Cazaquistão)

VOL - Daniel Giraldo (Milionarios, da Colômbia)

ATA - Ênio (Amazonas)

ATA - Vitor Pernambucano (Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos)

ATA - Emerson Batalla (Alianza FC, da Colômbia)

ATA - Petterson (Estrela da Amadora, de Portugal)

Mirassol (13)

GOL - Walter (Cuiabá)

ZAG - Alan Empereur (Cuiabá)

ZAG - Jemmes (Vila Nova)

ZAG - David Braz (Goiás)

LAD - Daniel Borges (América-MG)

LAE - Reinaldo (Grêmio)

VOL - Matheus Sales (Ulsan, da Coreia do Sul)

VOL - José Aldo (Ituano)

VOL - Roni (Atlético-GO)

ATA - Guilherme Pato (Figueirense)

ATA - Matheus Davó (América-MG)

ATA - Clayson (Cuiabá)

ATA - Rafa Silva (Cruzeiro)

Palmeiras (4)

ZAG - Bruno Fuchs (Atlético-MG)

VOL - Emiliano Martínez (Midtjylland, da Dinamarca)

ATA - Facundo Torres (Orlando City, dos EUA)

ATA - Paulinho (Atlético-MG)

Santos (8)

ZAG - Luisão (Novorizontino)

ZAG - Zé Ivaldo (Cruzeiro)

LAD - Léo Godoy (Athletico-PR)

MEI - Benjamín Rollheiser (Benfica, de Portugal)

ATA - Tiquinho Soares (Botafogo)

ATA - Thaciano (Bahia)

ATA - Barreal (Cruzeiro)

ATA - Neymar (Al Hilal, da Arábia Saudita)

São Paulo (4)

LAD - Cédric (Arsenal, da Inglaterra)

LAE - Enzo Díaz (River Plate, da Argentina)

LAE - Wendell (Porto, de Portugal)

MEI - Oscar (Shanghai Port, da China)

Sport (10)

ZAG - João Silva (Kortrijk, da Bélgica)

ZAG - Antônio Carlos (Fluminense)

LAD - Matheus Alexandre (Cuiabá)

LAD - Hereda (CRB)

MEI - Rodrigo Atencio (Independiente, da Argentina)

MEI - Hyoran (Internacional)

ATA - Gustavo Maia (Náutico)

ATA - Gonçalo Paciência (Sanfrecce Hiroshima, do Japão)

ATA - Carlos Alberto (Botafogo)

ATA - Pablo (Athletico-PR)

Vasco (5)

GOL - Daniel Fuzato (Eibar, da Espanha)

ZAG - Maurício Lemos (Atlético-MG)

ZAG - Lucas Oliveira (Cruzeiro)

ZAG - Lucas Freitas (Juventude)

VOL - Tchê Tchê (Botafogo)

Vitória-BA (15)