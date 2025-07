Ex-Ceará, Mendoza é anunciado como novo reforço do Athletico Paranaense

O atacante Stiven Mendoza, ex-jogador do Ceará, foi anunciado nesta quinta-feira (4) como o novo reforço do Athletico Paranaense. O atacante de 33 anos foi anunciado nesta quinta-feira (3) e vai disputar o Campeonato Brasileiro Série B pelo Furacão.

MENDOZA PELO CEARÁ

Legenda: Mesmo com o rebaixamento, Mendoza foi destaque do Ceará em 2022. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Steven Mendoza chegou ao Ceará em 2021. Ao longo de sua passagem pelo Alvinegro, o atacante colombiano somou 96 jogos, além de 24 gols e nove assistências. Apesar de não ter conquistado títulos, Mendoza foi um dos principais nomes do Vovô no ano de 2021 e foi negociado com o Santos por valor não divulgado.

Depois de passagem discreta pelo Alvinegro Praiano, o colombiano teve passagens pelo Adana Demirspor, da Turquia, e León, do México, e agora retorna para o futebol brasileiro, defendendo as cores do Athletico Paranaense.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto