Ex-Botafogo, goleiro John é convocado para a Seleção Brasileira

O atleta está atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:48)
Jogada
Legenda: O goleiro John defende o Nottingham Forest-ING, da Inglaterra
Foto: divulgação / CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti convocou o goleiro John para os amistosos da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul e o Japão, em outubro. Ex-Botafogo, o atleta de 29 anos defende atualmente o Nottingham Forest-ING, e irá substituir Éderson, do Fenerbahçe-TUR, cortado por uma contusão.

Na carreira, é a primeira vez que o arqueiro aparece em uma convocação. A chegada ao futebol inglês foi em agosto, em transferência de 10 milhões (cerca de R$ 62 milhões).

Assim, disputa a posição com Hugo Souza, do Corinthians, e Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. A equipe nacional encara a Coreia do Sul, sexta(10), às 8h (de Brasília), no Seoul Stadium. Na terça (14), tem o duelo com Japão, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. A agenda tem como foco a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Convocados da Seleção Brasileira

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest).
  • Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma).
  • Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
  • Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).
