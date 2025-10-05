Ex-Botafogo, goleiro John é convocado para a Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti convocou o goleiro John para os amistosos da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul e o Japão, em outubro. Ex-Botafogo, o atleta de 29 anos defende atualmente o Nottingham Forest-ING, e irá substituir Éderson, do Fenerbahçe-TUR, cortado por uma contusão.

Na carreira, é a primeira vez que o arqueiro aparece em uma convocação. A chegada ao futebol inglês foi em agosto, em transferência de € 10 milhões (cerca de R$ 62 milhões).

Assim, disputa a posição com Hugo Souza, do Corinthians, e Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. A equipe nacional encara a Coreia do Sul, sexta(10), às 8h (de Brasília), no Seoul Stadium. Na terça (14), tem o duelo com Japão, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. A agenda tem como foco a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Convocados da Seleção Brasileira