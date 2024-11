Estreia do Ferroviário na Taça Fares Lopes é antecipada; veja nova data

A Federação Cearense de Futebol (FCF), antecipou a data da estreia do Ferroviário na Taça Fares Lopes. O Ferrão enfrentará o Caucaia no dia 9, um sábado, no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, às 16 horas.

A data original da partida era o dia 10, um domingo. A mudança aconteceu após solicitação do clube mandante, o Caucaia.

Preparação

O time tem sua última semana de preparação para o confronto, com a comissão técnica focada nos ajustes finais, tanto físicos quanto técnicos e táticos.

Para disputar a competição, o clube reforçou o elenco com a contratação de 16 novos atletas, mantendo também três jogadores do plantel anterior: Ciel, Kiuan e Wilker. Além disso, um grupo de jogadores da base foi promovido para integrar o elenco profissional.

O Ferroviário já conquistou a Taça Fares Lopes em duas ocasiões, nos anos de 2018 e 2020. Na edição mais recente, o time alcançou o vice-campeonato.

Grupos

O Ferrão está no Grupo A da competição, com Fortaleza, Tirol e Atlético. Já o Caucaia, está no Grupo B, com Ceará e Floresta.

Pelo regulamento, as equipes enfrentam os times do outro grupo. Os dois primeiros avançam de fase.

Jogos já realizados

A Fares Lopes começou no último domingo, com 2 jogos: Ceará e Tirol empataram em 1 a 1, enquanto o Caucaia venceu o Atlético por 2 a 1.