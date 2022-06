"Está na hora do Ceará bater na Libertadores", diz Marquinhos Santos em apresentação

O técnico Marquinhos Santos já foi apresentado oficialmente no Ceará e, em sua primeira entrevista, animou o torcedor. Isso porque já falou de um dos objetivos que terá no comando do clube: levar o Alvinegro até a disputa da Copa Libertadores.

"Do que eu vi do elenco, da estrutura, e conversando com o presidente e seus pares, em especial o grupo de jogadores, o brilho no olhar deles, foi o mesmo de quando assumiu o América. E naquele momento o América não sonhava com a Libertadores, e sim com a permanência na Série A. E o Vozão já passou desse patamar. Chegou a hora do Ceará bater na Libertadores", disse.

Marquinhos reforçou ainda que o Ceará tem capacidade de ir com força em todas as competições que disputa no momento.

"Nós temos que fazer de tudo nessas três frentes, temos três oportunidades. Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Nós temos que entregar tudo. Os dias serão mais longos e as noites mais curtas. O empenho, a dedicação e a entrega é para que possa deixar sempre um legado. E falei para o presidente: está na hora de o Ceará bater na Libertadores. Chegou o momento. E fico feliz com essa oportunidade e confiança do presidente, do grupo de jogadores e em especial do torcedor", disse.

Regularizado, Marquinhos Santos fará estreia nesta quarta-feira (15), contra o Atlético-MG, às 19 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.