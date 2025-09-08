Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Escalação da Seleção Brasileira contra Bolívia tem mudanças de Ancelotti; veja time

Brasil joga pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
Jogada
Legenda: Escalação da Seleção Brasileira contra Bolívia tem mudanças de Ancelotti
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

O meio-campista Casemiro não poderá defender a Seleção Brasileira contra a Bolívia, nesta terça-feira (9). O jogador completou a série de cartões amarelos contra o Chile, na última quinta-feira (4), e terá de cumprir suspensão automática nas Eliminatórias.

Por conta disso, o técnico italiano Carlo Ancelotti terá que fazer mudanças na escalação titular do Brasil. O treinador também aproveitará para fazer mudanças por opção, buscando dar mais oportunidades para outros jogadores convocados.

Diante das ausências e mudanças, Carlo Ancelotti deve escalar o Brasil desta forma contra a Bolívia: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estêvão e Richarlison.

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Municipal de El Alto, em El Alto (BOL), para disputar a 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

