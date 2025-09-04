Galvão Bueno revela ter indicado Ancelotti a técnico da Seleção Brasileira; veja vídeo

Galvão Bueno revelou ter indicado Carlo Ancelotti para o comando técnico da Seleção Brasileira. A informação foi divulgada durante entrevista ao jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, publicada nesta quinta-feira (4). Em conversa com o então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o narrador e apresentador relembrou o momento.

“Ele me convidou para um almoço no Catar, na véspera do jogo contra a Coreia, e conversamos. Eu sou uma pessoa educada, (respondi) claro que sim, presidente. O que você acha disso, o que eu faço daquilo. Eu falei, olha, eu queria dizer uma coisa. O Tite deixou muito claro que ele não vai ser mais técnico da seleção brasileira depois de duas Copas, no dia que a seleção sair da Copa, seja ela campeã ou não. Seria muito bom da sua parte se no dia seguinte você dissesse o novo técnico da seleção é fulano de tal”, relembrou o narrador.

"É, vou deixar passar janeiro. Eu quero conversar com você, mas um dos motivos do almoço é que eu gostaria de saber a sua opinião”, teria dito o presidente da CBF.

“Eu falei, depende. Você quer continuar com um técnico brasileiro ou quer um técnico estrangeiro? Eu já desconfiava disso. “Eu quero um técnico estrangeiro!”, respondeu Ednaldo.

“Então, para mim, só existe um: Ancelotti. Trabalhou com mais de 30 jogadores brasileiros no Milan. O Milan tinha mais da metade do time de brasileiros. O time que vai jogar amanhã, contra a Coreia, naquele momento ganhou de goleada, tinha quatro titulares do Real Madrid”, completou Galvão.

Após o fim do contrato com o Real Madrid, Carlo Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira. O anúncio foi feito no dia 12 de maio deste ano. O técnico já comanda a equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

VEJA VÍDEO: