Galvão Bueno sobre Vojvoda no Santos: ‘ainda bem que foi ele, não o Sampaoli’

Declaração foi feita em Fortaleza, onde o narrador recebeu título de cidadão cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:14)
Jogada
Legenda: Galvão Bueno sobre contratação de Vojvoda no Santos
Foto: Daniel Farias/SVM + Santos FC

Em visita a Fortaleza (CE), onde recebeu o título de cidadão cearense, Galvão Bueno falou sobre a contratação de Juan Pablo Vojvoda pelo Santos. O clube paulista anunciou o treinador argentino, ex-Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (22).

“Ainda bem que foi ele, não foi o Sampaoli. São dois argentinos, mas ele é muito melhor, fez um trabalho belíssimo no Fortaleza, vamos ver o que ele vai conseguir fazer no Santos”, disse Galvão Bueno após cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

O narrador esportivo também foi perguntado se Vojvoda dará liga com Neymar, astro do Santos, ao que Galvão Bueno respondeu que este seria “um problema entre eles”.

Galvão Bueno foi homenageado pela Alece, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, recebendo o título de cidadão cearense. A sessão solene aconteceu no Plenário 13 de Maio, na manhã desta sexta-feira (22).

