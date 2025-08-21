Diário do Nordeste
Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

Treinador argentino irá comandar o atacante Neymar

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:43)
Jogada
Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos para o restante da temporada 2025. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, o acordo entre as partes já foi fechado e o treinador desembarcará em São Paulo (SP) nas próximas horas.

Trabalho é o primeiro de argentino após saída do Fortaleza Esporte Clube

Este será o primeiro trabalho de Vojvoda depois de deixar o Fortaleza. Ele foi demitido do Tricolor do Pici no dia 14 de julho, e desde então está em Buenos Aires, na Argentina, com a família. Em quatro temporadas pelo Leão, foram mais de 300 jogos à frente do time.

Este será o segundo trabalho de Vojvoda no futebol brasileiro. No Santos, ele terá a oportunidade de comandar Neymar, um dos astros do futebol mundial. Vojvoda também reencontrará Escobar e Guilherme, com quem trabalhou no Fortaleza.

O Santos ocupa atualmente a 15ª colocação na Série A do Brasileirão, com 21 pontos conquistados em 19 partidas. O técnico Cléber Xavier foi demitido após a goleada por 6 a 0 para o Vasco, na última rodada, abrindo espaço para a chegada de Vojvoda.

