Erivelton Viana avalia grupo do Ceará e cita objetivos no Cearense feminino: 'Lutar pelo tri'

Meninas do Vozão estão no mesmo grupo de Fortalza, São Gonçalo e The Blessed

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Erivelton Viana, técnico das Meninas do Vozão.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Técnico do Ceará feminino, Erivelton Viana falou sobre os objetivos da equipe na competição e avaliou os adversários da primeira fase do Campeonato Cearense de 2025. Atuais bicampeãs do torneio, as Meninas do Vozão terão pela frente Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed no Grupo A. 

“É uma fase importante para nós. O nosso primeiro objetivo é tentar terminar em primeiro lugar, para jogar o segundo jogo do mata-mata em casa. Sabemos que viajar para o interior é desgastante. O campeonato está próximo, estamos focados nos nossos objetivos. O segundo objetivo é chegar à final e lutar pelo tricampeonato", afirmou o técnico em entrevista ao site do clube. 

Agora é intensificar o trabalho, já que sabemos a data de início da competição. O foco até o final do mês será deixar a equipe pronta para a estreia na competição, para estrearmos com o pé direito, com uma boa vitória, para nos dar confiança para a continuidade da competição”, completou.

Além do Grupo A, formam o Grupo B Hiroos Cariri, Movimenta e R4. A competição terá início no dia 27 de setembro (sábado). As quatro melhores equipes avançam para as semifinais. A Tabela Básica e o Regulamento Específico ainda serão divulgados pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

