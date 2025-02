Ceará apresenta elenco e comissão técnica do futebol feminino para a temporada 2025

O Ceará realizou nesta quinta-feira (20), a a apresentação oficial das atletas que comporão o elenco do futebol feminino em 2025.

Em 2025, o Clube disputará três competições: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A3 do Campeonato Brasileiro. Passado o período de apresentações, as Meninas do Vozão concluíram as atividades avaliativas - exames de sangue e testes físicos e nutricionais - para darem início aos trabalhos em campo sob o comando da comissão técnica.

Desde 2018, o Ceará conquistou cinco vezes o Campeonato Cearense e uma vez o Campeonato Brasileiro Série A2. Por fim, aconteceu o primeiro contato direto das atletas com o técnico Erivelton Viana.

Legenda: O Ceará é o atual bi-campeão cearense feminino Foto: Michael Douglas / Ceará SC

Staff do futebol feminino

Além de Erivélton, serão mais 11 profissionais de staff visando a preparação do elenco para as disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Brasil e do Brasileiro Série A3.

Remanescentes de 2024, o técnico Erivelton Viana renovou contrato por mais uma temporada, assim como o preparador físico Jaime Nunes, o fisioterapeuta Frid Carlos e a roupeira Ana Angélica.

Para auxiliar Erivelton Viana e comandar as categorias de base, o Vozão acertou a contratação de Brasileiro Neto, que teve passagem pela Cidade Vozão entre outubro de 2022 e junho de 2024, trabalhando na iniciação (Sub-11 ao Sub-14). O preparador de goleiras Fábio Aires, com serviços prestados a equipe feminina do Ceará entre 2019 e 2023, retorna ao clube para compor a comissão.

Outra novidade para 2025 é a contratação de um profissional exclusivo para a nutrição da equipe feminina. Trata-se do nutricionista Matheus Melo, que será responsável pela área nutricional. Além dele, a massoterapeuta Débora Lorena também reforçará o corpo técnico.

Na parte gestora da modalidade, Clara Ferreira, que atuou como supervisora entre 2018 e 2024, assumiu a coordenação técnica da modalidade. A supervisão ficará sob a responsabilidade de Beatriz Melo, que fazia a função na Fábrica de Craques.

"Mantivemos a comissão técnica campeã (do Campeonato Cearense), com Erivelton Viana, Jaime Nunes, Frid Carlos... todos excelentes profissionais, apaixonados pelo Ceará. E reforçamos o quadro com o nosso preparador de goleiras Fábio, que foi campeão da Série A2 e, depois da conquista conosco, a base o convidou para trabalhar com o Sub-17 e o Sub-20. Isso significa que todos os profissionais que passam por aqui tem capacidade para fazer parte de qualquer setor do nosso clube. Trouxemos também, para auxiliar o Erivelton e treinar as categorias de base, o Brasileiro Neto, indicado pelo diretor Israel Portela", destacou Rodrigo Rocha, coordenador geral da modalidade.

O preparador de goleiras Mário Renan e o preparador físico Rodrigo Beserra, que participaram da comissão em 2024, seguem no clube, sendo responsáveis pelas funções nas categorias de base do feminino e, também, prestando auxílio ao profissional.

Confira comissão técnica do Ceará para 2025

Coord. Técnica: Clara Ferreira

Sup. de Futebol: Beatriz Melo

Técnico: Erivelton Viana

Aux. Técnico: Brasileiro Neto

Preparador físico: Jaime Nunes e Rodrigo Beserra

Preparador de goleiras: Fábio Aires e Mário Renan

Fisioterapeuta: Frid Carlos

Massoterapeuta: Débora Lorena

Nutricionista: Matheus Melo

Roupeira: Ana Angélica