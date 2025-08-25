Jogadora do Ceará destaca preparação para o Cearense feminino: 'Trabalho bem realizado'

O Ceará iniciou a preparação para o Campeonato Cearense Feminino nesta segunda-feira (25). A equipe comandada pelo técnico Erivelton Viana fez trabalhos físicos com intuito de melhorar o condicionamento das atletas. Os preparadores Jaime Nunes e Rodrigo Beserra comandaram os trabalhos na academia.

"Esse momento é importante, e o Ceará nos dá todo o suporte necessário para que possamos melhorar nosso condicionamento. O treino de força na academia é fundamental para criarmos resistência e elevarmos nosso nível de performance em campo. É um trabalho que vem sendo muito bem realizado pela preparação física", afirmou a zagueira Alê, contratada pelo clube nesta temporada.

As Meninas do Vozão, atuais campeãs do Cearense, seguem o cronograma de preparação desta semana, que vai até sexta-feira (29). Os treinos ocorrem na Unifor e na Cidade Vozão. O campeonato terá início em novembro, com final prevista para novembro.