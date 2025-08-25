Destaque do Ceará, Willian Machado será desfalque pela primeira vez na Série A

Willian Machado, zagueiro do Ceará, irá desfalcar a equipe na partida contra o Juventude, no próximo sábado (30), pela Série A do Brasileirão 2025. O jogador completou a série de três cartões amarelos e terá de cumprir suspensão automática.

Um dos destaques do Ceará na temporada 2025, Willian Machado recebeu um cartão amarelo no empate com o Grêmio, no último sábado (23). Assim, ele completou a sua série de três cartões amarelos, ficando de fora do jogo contra o Juventude.

Legenda: Willian Machado em campo pelo Ceará contra o Vasco Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Diante da ausência de Willian Machado, a tendência é que a dupla de zaga do Ceará seja formada por Marcos Victor e Marllon. Existe também a possibilidade de Éder ser utilizado, já que ele é, além de Willian, o zagueiro que atua pelo lado esquerdo.

Ceará e Juventude entram em campo no próximo sábado (30), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar um jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.