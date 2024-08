Erick Pulga segue recebendo consultas no mercado, mas Ceará nega negociação em andamento

Artilheiro do Ceará na atual temporada, com 16 gols marcados, o atacante Erick Pulga segue chamando a atenção de outras equipes de futebol no Brasil e até no exterior. A seis dias do fechamento da janela de transferências, o ponta-esquerda do Vovô segue recebendo sondagens, mas não deve deixar Porangabuçu em 2024.

As consultas por Pulga geralmente são feitas ao staff do atleta e não ao Ceará. A procura pela diretoria alvinegra se dá principalmente quando há uma proposta formal, como fez o Ludogorets, da Bulgária, que teve a oferta recusada. O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que algumas consultas foram feitas recentemente a representantes do jogador.

Uma delas partiu do Flamengo, antes do Rubro-Negro repatriar o atacante Michael. Além deles, o Corinthians manteve conversas com o staff de Erick Pulga, mas sem concretizar proposta. Uma equipe do México também buscou informações sobre uma possível compra do camisa 16 do Vovô, porém sem avanço.

A ideia tanto do Ceará quanto do staff do jogador é que uma venda do atleta seja executada somente ao fim da temporada, quando o mercado volta a aquecer e Pulga pode estar ainda mais valorizado pelo desempenho total na Série B.

O atacante tem vínculo com o Alvinegro até o fim de 2026 e o Vovô é dono de 40% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético-CE é dono de 50% e o Ferroviário possui 10%, mas já negociou a porcentagem com um empresário cearense.

Sem propostas na mesa

De forma oficial, a diretoria do Ceará nega que tenha em mãos qualquer oferta por Pulga, o que consequentemente exclui a possibilidade de uma negociação vigente.

O jornalista Jorge Nicola afirmou em live, nesta terça-feira (27), que o Corinthians poderia ter avançado em uma negociação para a compra do jogador com 70% dos direitos econômicos dele.

A diretoria alvinegra até teve conversas recentes com a do Corinthians, inclusive para tratar sobre o zagueiro João Pedro, que está emprestado ao Vovô, e o departamento de futebol do clube afirma que em nenhum momento Erick Pulga foi assunto.