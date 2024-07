Equipe do SporTV deixa estúdio após ameaça de bomba em Paris: 'Estamos seguros'

Uma equipe do canal SporTV teve de deixar o estúdio onde trabalha na cobertura das Olimpíadas de Paris, na França, na madrugada desta terça-feira (30), após uma suspeita de ameaça de bomba.

A informação foi divulgada pelo apresentador Marcelo Barreto, que garantiu que a equipe está bem e segura.

Segundo o jornalista, ele teria sido barrado pela polícia local no momento em que voltava ao estúdio, devido à ameaça de bomba. No entanto, não houve explosão.

'Fui barrado no portão'

A suspeita é de que tenha se tratado apenas de um pacote ou de uma mochila esquecidos nas redondezas do estúdio, que abriga emissoras de diferentes países.

"Saí para jantar entre uma entrada ao vivo e outras. Quando voltei, fui barrado no portão. Disseram que havia uma ameaça de bomba. Quando se fala aqui em ameaça de bomba, pode ser um objeto perdido, uma mochila que alguém esqueceu. Não tem como escapar desse procedimento. Chamam o caminhão do esquadrão antibombas e eles vêm analisar", detalhou o apresentador no SporTV.