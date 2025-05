Endrick sofre lesão e não pode ser convocado por Ancelotti na Seleção Brasileira

O atacante Endrick, do Real Madrid, sofreu uma lesão muscular e não poderá ser convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O atleta de 18 anos estava na pré-lista do Brasil para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 contra Equador e Paraguai.

A contusão ocorreu no último domingo (18), na vitória por 2 a 0 diante do Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, foi substituído aos 13 minutos do 2º tempo - exames confirmaram a situação.

Segundo o departamento médico, o problema clínico é no tendão da articulação da perna direita.

A convocação da Seleção Brasileira será anunciada por Ancelotti na próxima segunda-feira (26), às 15h (de Brasília), direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

