Ancelotti fará primeira convocação como técnico do Brasil na próxima segunda-feira

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti fará a primeira convocação na próxima segunda-feira (26), às 15h (de Brasília), em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O comandante anunciará 23 atletas para defender o Brasil na próxima Data Fifa.

No comando do Real Madrid até o fim do Campeonato Espanhol, Ancelotti já trabalha nos bastidores pensando nos próximos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa. Os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano e Juan Santos, viajaram à Espanha na semana passada para definir a pré-lista com 52 nomes.

O treinador estreia contra o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília). Na sequência, no dia 10, o Brasil recebe o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias da Copa, com 21 pontos, atrás do Uruguai, que tem o mesmo número de pontos. O Equador é o segundo colocado, com 23. A Argentina lidera com folga, somando 31 pontos.

Ancelotti fará sua última partida pelo Real Madrid no sábado, às 11h15 (de Brasília), contra a Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, pela última rodada em La Liga.