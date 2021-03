Enderson destaca competitividade do Fortaleza contra Caxias: "O importante era classificar"

O técnico do Fortaleza, Enderson Moreira, admitiu que a atuação de sua equipe na vitória por 1 a 0 contra o Caxias nesta quarta-feira (17) não foi das mais vistosas, mas que o importante era a equipe avançar na Copa do Brasil.

"Quem teve as melhores oportunidades foi o Fortaleza. Não vi esse domínio do Caxias. Eles só jogaram a bola na área, de onde tinham oportunidade. Nós conseguimos tirar praticamente todas as jogadas pelo alto e criar as melhores chances. Se tivéssemos tomado 3 ou 4 gols assim tudo bem. As que entraram eles estavam impedidos. Claro que poderíamos ter apresentado um futebol mais vistoso, mas o importante aqui era se classificar. Fizemos o jogo que era necessário ser feito aqui. Plasticamente não é bonito mas o adversário era o mais difícil possível da 1ª Fase, o Caxias é vice-campeão gaúcho e experiente"

Para ele, a vitória o Leão diante do Caxias por 1 a 0 mostrou um time competitivo e criando as melhores chances de gol.

"Poderiamos ter mais a bola, trabalhamos mais a bola, sim, mas com nosso gol cedo o adversário começa a ir para frente e nos pressionar. E fomos muito competitivos, não faltou entrega, luta dessa equipe. Nossa equipe poderia ter aproveitado melhor os momentos de transição, controlar mais a bola no campo ofensivo, principalmente no 1º tempo, mais no 2º tempo criamos mais e poderiamos ter vencido com um placar melhor.

Clássico-Rei

Sobre a formação utilizada, Enderson destacou que considerou a melhor possível para o jogo, e projetou mais mudanças para o Clássico-Rei do sábado contra o Ceará, às 16 hora pela Copa do Nordeste no Castelão.

"A equipe que começou foi a que eu achei mais competitiva para este jogo. Não estou garantindo ninguém como titular, mas essa era a melhor equipe. Não temos tempo nenhum de treinamento até o clássico, precisamos ver os outros jogadores recuperados, quem estará nas melhores condições. É um jogo muito importante para nós. Vamos avaliar, temos jogadores com problemas fisicos, muitos jogadores importantes ficaram em Fortaleza e vamos aguardar nas próximas horas a definição.