Saiba quanto Fortaleza ganha pela classificação na Copa do Brasil

A classificação do Fortaleza na Copa do Brasil rendeu mais R$ 1,07 milhão aos cofres do clube. Ao eliminar o Caxias nesta quarta-feira (17), o Leão avançou à 2ª fase da competição e registrou R$ 2,06 mi.

A cota listada tem o acréscimo de R$ 990 mil - valor recebido pela participação. Na divisão de receitas, a CBF listou três grupos distintos de equipes, com o time cearense ocupando a chave II.

Assim, receberá R$ 1,7 milhão se avançar na próxima etapa. Pelo regulamento, a bonificação se iguala a partir da 3ª fase. Os possíveis adversários do Fortaleza são Penarol-AM e Ypiranga-RS. As equipes se enfrentam na quinta (18), às 20h, na Arena da Amazônia.

No planejamento estratégico, a diretoria tricolor busca atingir as oitavas de final. O posto é o mesmo alcançado pela equipe nas duas últimas temporadas, em classificações ofertadas no mata-mata pelos títulos da Série B (2018) e Copa do Nordeste (2019).

Confira o saldo obtido pelo Fortaleza até o momento

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

Total: R$ 2,06 milhões

Cotas em disputa na Copa do Brasil

Terceira fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões