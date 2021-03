Fortaleza sofre, mas vence Caxias e passa de fase na Copa do Brasil; veja como foi o jogo

O Fortaleza avançou à 2ª fase da Copa do Brasil. Em confronto único contra o Caxias-RS, na estreia da competição, o time cearense aplicou 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. O gol da classificação foi marcado por David. Os donos da casa tiveram as principais chances do jogo e terminaram com dois tentos anulados por impedimento - não tinha árbitro de vídeo (VAR).

Pelo regulamento, como apresenta melhor posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Tricolor iria garantir permanência no torneio com empate ou vitória. O clube também fatura receita milionária ao eliminar os gaúchos (confira valores).

Na próxima etapa, os possíveis adversários são Penarol-AM e Ypiranga-RS. As equipes se enfrentam na quinta (18), às 20h, na Arena da Amazônia, para definir o chaveamento. No confronto, o Leão poderá atuar em casa.

Primeiro tempo

Legenda: O Fortaleza teve poucas chances ofensivas contra o Caxias Foto: Bruno Oliveira / FEC

O Fortaleza iniciou a partida com marcação alta, pressionando a saída de bola dos donos da casa. No esquema 4-2-3-1, o time contou com Wellington Paulista como referência e os atacantes Igor Torres e David abertos na ponta.

A postura surtiu efeito logo aos 5, quando Luiz Henrique enfiou para David. O atleta ganhou na velocidade e bateu na saída do goleiro Pitol: 1 a 0. A partir do lance, a estratégia tricolor foi reativa.

O time teve muita dificuldade na transição e atraiu os gaúchos. Com muita pressão, o Caxias conseguiu o empate aos 24: Mazola finalizou para desvio de Jhon Cley. A arbitragem marcou impedimento e decretou o placar parcial - não tinha árbitro de vídeo (VAR) no estádio Centenário.

Segundo tempo

Legenda: David foi o atacante mais participativo do Fortaleza contra o Caxias Foto: Bruno Oliveira / FEC

O panorama foi mantido na volta do intervalo: pressão do Caxias para o contra-ataque do Fortaleza. Na balança de oportunidades, o time gaúcho teve a bola e apostou no lance aéreo para empatar.

Aos 19, o volume se converteu em gol dos donos da casa, mais uma vez anulado. Dessa vez, Marlon empurrou para o fundo da rede a cabeça de Thiago Salles na pequena área.

Em busca de reação, Enderson Moreira chamou Robson e Matheus Vargas - o ritmo aumentou. Aos 35, no entanto, o volante Pablo foi expulso e deixou o Fortaleza com um atleta a menos. A situação ascendeu a intensidade do Caxias, que dominou a partida, mas não conseguiu marcar o gol.

Ficha técnica

Caxias 0x1 Fortaleza

Competição: Copa do Brasil - 1ª fase

Data: 17/03/2021

Horário: 20h

Local: Centenário, em Caxias (RS)

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Gols: David aos 05´/1º T (0-1)

Cartões amarelos: Marlon (C), Guilherme Mattis (C), Tinga (F), Pablo (F) e Igor Torres (F)

Cartão vermelho: Pablo (F)

Caxias: Marcelo Pitol; Eduardo Diniz, Guilherme Mattis (Gustavo Martins), Thiago Sales, Bruno Ré (Gustavo Ramos); Juliano (Gleydson), Jhon Cley, Marlon e Diogo Oliveira; Mazola e Milla (Giovane Gomez). Técnico: Lacerda.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga (Éderson), Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Matheus Jussa, Pablo e Luiz Henrique (Matheus Vargas | Juninho); Igor Torres (Robson), David (Carlinhos) e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.