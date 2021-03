Wanderson vibra com classificação do Fortaleza na Copa do Brasil: "não importa a forma como foi"

O Fortaleza foi dominado pelo Caxias-RS na Copa do Brasil, mas conseguiu a vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), se classificando à 2ª fase do torneio. Para o zagueiro Wanderson, o desempenho tricolor foi positivo no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul.

“A gente tem que priorizar a classificação primeiro, não importa a forma como foi. Em decisão, a gente se adapta. Sabíamos que o Caxias tinha uma forte bola aérea, bons batedores de falta e cruzamento, e nos portamos bem dentro da área. Fizemos uma boa partida”, analisou.

Legenda: David foi o atacante mais participativo do Fortaleza contra o Caxias Foto: Bruno Oliveira / FEC

O resultado foi construído aos 5, com David. O atacante recebeu passe de Luiz Henrique em velocidade e finalizou na saída do goleiro Pitol. O arremate foi o único da equipe no 1º tempo. No fim, o volante Pablo foi expulso e aumentou a pressão dos donos da casa.

Com a vaga assegurada, o time cearense aguarda o adversário do confronto entre Penarol-AM e Ypiranga-RS, quinta (18), em Manaus. Pelo regulamento, o Leão terá o mando de campo da partida.

A delegação retorna para a Capital e tem pela frente o Clássico-Rei no sábado (20). Encara o Ceará, às 16h, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.