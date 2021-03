Análise: Fortaleza avançou correndo riscos e jogando pouco

O Fortaleza tinha o entendimento de que sua estreia na Copa do Brasil de 2021 não seria simples, encarando o Caxias fora de casa e que o importante era classificar. E o Leão conseguiu seu objetivo, vencendo por 1 a 0 no estádio Centenário, gol de David logo aos 6 minutos de partida. A vaga na 2ª Fase foi conquistada e aguarda Nacional/AM ou Ypiranga/RS, mas lições precisam ser tiradas da partida.

O Fortaleza sabia que a bola aérea do Caxias era forte, o jogo físico também e a equipe correu muitos riscos, apesar de ser claramente superior. O gol logo aos 6 minutos em belo passe de Luiz Henrique para David marcar era um indicativo de uma equipe que tem qualidade com a bola no chão, mas a partir do gol, não quis mais jogar assim e deu a bola ao adversário, limitando a se defender. Claro que o empate era leonino, a vitória aumentava ainda mais a vantagem e é sempre tentador recuar e esperar o adversário quando isso acontece, ainda mais jogando debaixo de muita chuva.

Pelo alto

Sem a bola e fazendo muitas faltas, o Tricolor fez o o jogo que o Caxias quis. A cada falta lateral ou espaço cedido, a bola era jogada na área e a defesa leonina, insegura, tinha muita dificuldade para tirar o perigo. E as jogadas assim se repetiram ao longo do jogo, principalmente do 1º tempo, já que o Fortaleza insistia em não ter a bola e esperar contra-ataques que não saíam.

As jogadas não saíram pelo meio campo pouco criativo, sem um meia armador para construir. Jussa e Pablo são mais marcadores e de mais força física, já Luiz Henrique e Torres mais condutores de bola, velocistas.

Ouça o FortalezaCast

Quando aos riscos, é necessário lembrar que em duas jogadas assim, com bola no alto e cruzando a área, o Caxias fez dois gols, mas a arbitragem marcou corretamente os impedimentos. Ainda que os gols tenham sido corretamente anulados, um problema defensivo era nítido, sem que os dois zagueiros - Quintero e Wanderson - além dos laterais que faziam a marcação, não demonstrassem segurança.

Desperdiçou

Na etapa final, o Leão até tentou sair mais nos contra-ataques, criou duas chances seguidas para matar o jogo - com Bruno Melo e Wellington Paulista - mas as despediçou.

Mas as chances pararam por aí e o Caxias cresceu no jogo, pressionando muito na jogada aérea e dificultando o trabalho defensivo do Leão, que melhorou a medida que a pressão aumentava.

Nos minutos finais, com a expulsão de Pablo, aos 35, o Leão só se defendeu e segurou o resultado que o garantiu na 2ª Fase. A classificação era o objetivo, foi conquistada, mas a impressão foi que o Leão poderia ter jogado mais. Ainda que o início de temporada seja um periodo para ajustes e oscilações sejam normais agora, partidas como as de ontem são para correções e lições para a sequência. E no sábado tem Clássico-Rei.