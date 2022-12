Emprestado pelo Fortaleza, zagueiro João Paulo é flagrado no exame antidoping e recebe punição

Atuando pelo Náutico em 2022, João Paulo foi mais um dos atletas flagrados no exame antidoping. A substância identificada foi a tetrahidrocanabinol (THC), maconha. A lista de jogadores punidos foi disponibilizada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

Legenda: Zagueiro João Paulo, ex-Fortaleza, foi suspenso por um mês pelo uso de substância de abuso Foto: Repdorução/ABCD

Após ser notificado sobre o resultado do exame, o próprio jogador arcou com sua defesa e está suspenso das atividades desde o dia 20 de dezembro e permanecerá nesta condição até o próximo dia 19.

O Fortaleza, detentor dos direitos do zagueiro se pronunciou por meio de nota oficial sobre o assunto e diz que acompanha o desenrolar do caso.

"Ciente sobre o assunto, o Fortaleza Esporte Clube informa que acompanha todo o desenrolar do caso. João Paulo tem contrato até 31 de dezembro de 2023. Em negociações para um novo empréstimo, agora ao Inter de Limeira-SP para a disputa da Série A1 do Campeonato Paulista, o atleta irá cumprir sua punição até a data final estabelecida e deve se apresentar ao novo clube em seguida", disse o clube.

João Paulo também esteve envolvido em outra situação. No primeiro semestre de 2022, o zagueiro foi impedido de participar de qualquer competição da CBF, até março deste ano, pelo Náutico após não concluir o ciclo vacinal contra a Covid-19 naquele período. A primeira vacina do jogador aocnteceu somente no dia 11 de janeiro e a segunda em fevereiro.