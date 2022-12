Jogo das Estrelas tem homenagens a Pelé e Zico manda recado para o ‘Rei’

O ex-jogador Pelé, internado há mais de um mês para tratamento contra um câncer de cólon, recebeu uma série de homenagens durante o Jogo das Estrelas 2022. A partida festiva, organizada pelo também ex-jogador Zico, aconteceu na noite da última quarta-feira (28), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

As homenagens começaram antes mesmo da bola rolar no “templo do futebol”. Zico e seus convidados entraram em campo vestindo uma camisa que apresentava como estampa a frase “Pelé Eterno”, além da assinatura de Edson Arantes do Nascimento, o número “10” e uma figura da sombra do tricampeão mundial comemorando um de seus gols.

“Aprendi muito com ele quando era garoto, vendo álbum de figurinha. Acho que todos nós temos muito orgulho de estar em um país que tenha o maior jogador de todos os tempos. Ele sempre foi uma inspiração para todos nós. A oração é muito forte para que ele se recupere”, afirmou Zico sobre Pelé, em entrevista ao GE.

Outra homenagem a Pelé foi feita pelo ex-BBB Paulo André, que participou do Jogo das Celebridades. “Eu não vi jogar, mas tenho certeza que foi o maior de todos os tempos. Só desejo muita força, para que ele consiga se recuperar e ficar bem o quanto antes”, disse a celebridade, que mostrou um “#ForçaPelé” na camisa após marcar um gol na partida.

Outros nomes importantes do futebol brasileiro também aproveitaram a ocasião do Jogo das Estrelas para prestar apoio a Pelé na luta contra o câncer. Entre as personalidades que mandaram mensagens para o “Rei” estão o zagueiro do Flamengo David Luiz e os ex-jogadores Diego Ribas, Mozer e Andrade, todos com passagens pelo Flamengo.

ENTENDA A SITUAÇÃO DE PELÉ

Internado desde o final de novembro, Pelé, de 82 anos, segue em cuidados paliativos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). O “Rei” faz tratamento intenso em decorrência de complicações do câncer de cólon. Em seu último pronunciamento, feito no último sábado (24), o hospital informou que não tem previsão para liberar novo boletim de saúde de Pelé.

